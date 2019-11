Landjugend macht internationales Praktikum möglich

Internationale Arbeitserfahrung sammeln, neue Kulturen und Menschen kennenlernen und gleichzeitig Fremdsprachen erproben können interessierte Jugendliche ab 16 Jahren mit landwirtschaftlichem Hintergrund. Die Landjugend ist in diesem Fall Schnittstelle für alle, die an einem „Erasmus+“-Praktikum in Europa teilnehmen wollen. Vier Wochen geht es dann etwa nach Irland oder Norwegen - mitsamt Finanzspritze von der EU.