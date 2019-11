130 Haushalte nun mit Notversorgung

Ein Schaden an einem Computer dürfte laut Polizei in der Nacht auf Samstag den Wohnungsbrand ausgelöst haben. Das Gerät stand in der Küche. „Am wahrscheinlichsten ist ein elektrischer Defekt beim Ein- und Ausschalter“, so ein Ermittler. Anfangs war ein Teelicht als Ursache angenommen worden. Die Bewohnerin (33) und ihr 13-jähriger Sohn wurden durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Beide durften das Krankenhaus bereits wieder verlassen.