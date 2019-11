Suche nach Brandursache ergab noch kein Ergebnis

Das Feuer im Stadl des Bauernhofes in der Regauer Ortschaft Hub war am Samstag um 14 Uhr entdeckt worden. Spieler am nahen Golfplatz hatten Qualm aufsteigen gesehen und den Notruf gewählt. Zehn Feuerwehren waren im Einsatz um den Brand in dem zum Großteil aus Holz errichteten Stadl zu löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte verhindert werden. Die Hausbewohner brachten unter Mithilfe von Polizisten der Autobahnpolizei Seewalchen 30 Rinder ins Freie. Vier Tiere mussten aber aufgrund ihrer Brandverletzungen geschlachtet werden.