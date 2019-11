Alkoholisierter Pkw-Lenker flüchtete vor Polizei

Als der Mann am Samstag gegen 16.15 Uhr entlang der Goggausee Landesstraße in Feldkirchen fuhr, führten Polizisten Geschwindigkeitsmessungen durch. „Da beim 53-jährigen eine Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit festgestellt wurde, versuchten die Beamten den Mann mit Handzeichen anzuhalten. Er ignorierte die Anhaltung und bog plötzlich nach links in eine Seitengasse ab und fuhr davon“, heißt es seitens der Polizei.