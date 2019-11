AK-Präsidentin sieht SPÖ weiter in Opposition

Rendi-Wagner sei trotz der zuletzt mehrfach gehörten Kritik an ihren Führungsqualitäten „selbstverständlich die richtige Frau an der richtigen Stelle. Sie ist eine tolle Frau, sie macht das“, so Anderl, die auch Rendi-Wagners Kritiker in die Pflicht nimmt: „Die Partei muss dafür sorgen, dass auch das Umfeld passt.“