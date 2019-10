Zwei Männer auf A23 aus Fahrzeug geschleudert

Ein Insasse unter Fahrzeug eingeklemmt

Der Jüngere der beiden Insassen sei unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden, so die Berufsfeuerwehr. Er musste per Hebekissen und hydraulischem Rettungsspreizer vorsichtig geborgen werden und wurde anschließend an die Helfer der Berufsrettung übergeben. Mit Verdacht auf innere Verletzungen wurde der Patient ins Krankenhaus eingeliefert. Der zweite Insasse wurde indes von einem Sanitäter, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, erstversorgt. Er hatte offenbar einen Schulterbruch erlitten. Da jedoch auch der Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen bestand, wurde der 37-Jährige in der Folge auf einem Spineboard immobilisiert und versorgt.