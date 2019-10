Tusk will politisches Tagebuch veröffentlichen

Donald Tusk, der scheidende EU-Ratspräsident, wird ein politisches Tagebuch zu Ereignissen der jüngsten polnischen und europäischen Geschichte veröffentlichen. Das Buch mit dem Titel „Ehrlich“ („Szczerze“) soll am 12. Dezember auf Polnisch erscheinen, wie das Verlagshaus Agora mitteilte. „Es ist denkbar, dass es später noch Übersetzungen in andere Sprachen geben wird“, sagte ein Sprecher des Verlags am Dienstag in Warschau.