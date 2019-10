Keine Genehmigung: Bauer muss 20.000 Bäume roden

Einspruch möglich

Der Bürgermeister winkt aber entschieden ab: „Man muss die gesamte Parzelle berücksichtigen. Die Fläche ist deutlich größer als zwei Hektar.“ Eine Möglichkeit sieht das Gemeindeoberhaupt aber noch: „Der Landwirt hat die Möglichkeit zu berufen. Ich müsste den Einspruch an das Landesverwaltungsgericht weiterleiten. Vielleicht ist das gar nicht so ungeschickt, wenn ein Richter in dieser Angelegenheit entscheidet.“