Tom Brady führt Patriots zum achten Sieg in Folge

Quarterback-Superstar Tom Brady und die New England Patriots haben in der American-Football-Liga NFL ihren achten Sieg im achten Spiel gefeiert. Der Super-Bowl-Champion besiegte am Sonntag (Ortszeit) die Cleveland Browns 27:13. Der 42-jährige Brady warf für 259 Yards und zwei Touchdowns. Sein Gegenüber Baker Mayfield kam auf 194 Pass-Yards und einen Touchdown. Hinzu kam auch eine Interception.