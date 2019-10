Gmunden und Oberwart hielten Anschluss an Dukes

Die Swans Gmunden und die Oberwart Gunners haben in der Basketball-Superliga mit ihren jeweils vierten Saisonsiegen den Anschluss an den noch makellosen Tabellenführer Klosterneuburg gehalten! Die Swans gewannen am Sonntag auswärts gegen die Traiskirchen Lions klar mit 88:67 (42:41). Oberwart behielt bei Nachzügler BC Vienna mit 101:93 (52:49) die Oberhand.