100 km lange Verfolgungsjagd endet in Kärnten

Eine rund 100 Kilometer lange Verfolgungsjagd hat sich in der Nacht auf Sonntag ein 60 Jahre alter Deutscher auf der Tauernautobahn (A10) von Kuchl im Salzburger Tennengau bis nach Eisentratten in Kärnten geliefert. Der Mann war zuerst als Geisterfahrer unterwegs. Als ihn die Polizei stoppen wollte, drehte er um und raste in richtiger Fahrtrichtung mit bis zu 200 Stundenkilometern davon.