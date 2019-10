Gesuchter Angreifer (35) sitzt bereits in U-Haft

Der allerdings sitzt bereits hinter Gittern, genauer gesagt in Untersuchungshaft, wie Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Samstag berichtet - wohlgemerkt wegen eines anderen Delikts. Der 35 Jahre alte Serbe zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig, die Frau mit dem Umbringen bedroht, Geld gefordert und das Auto der 25-Jährigen beschädigt zu haben. Er wurde in der Folge angezeigt.