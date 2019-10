Bluttaten von Wullowitz: „Ich hatte Angst vor ihm“

„Ich will mich von ihm scheiden lassen“

Und jetzt? „Ich möchte Jamal im Gefängnis besuchen, ihn fragen, warum er zwei Menschen getötet hat. Danach will ich ihn nie wieder sehen – und mich von ihm scheiden lassen.“ Eine Rückkehr nach Afghanistan schließt Samana für sich und ihre Töchter aus. Wie soll ihre Zukunft in Österreich sein? „Aus der Gemeinde, in der mein Mann gemordet hat, musste ich fort. Ich bin dort nur noch die Frau des Killers. Vielleicht schaffe ich es, mir in Linz eine Existenz aufzubauen, irgendwie. Ich muss das versuchen, für meine zwei Mädchen.“ Die „niemals erfahren dürfen“, was ihr Vater verbrochen hat.