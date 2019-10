Mord ohne Leiche: 20 Jahre Haft für Ungar (29)

Die Anklage spricht von einem Mord, die Leiche wurde aber nie gefunden. Sie dürfte mit größter Sicherheit in der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig in Wien entsorgt worden sein. Ein heikler Prozess um ein Verbrechen aus Eifersucht, ein widerrufenes Geständnis und viele Ungereimtheiten ging am Donnerstag in Wien über die Bühne. Letztlich wurde der Angeklagte wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu 20 Jahren Haft verurteilt. Für die Mitangeklagte gab es hingegen einen Freispruch.