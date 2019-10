Wahlkampfleiter Fiesel wird grüner Generalsekretär

Zur Person:

Thimo Fiesel, geboren am 24. April 1983 in Eberhardzell im deutschen Bundesland Baden Württemberg - verheiratet, drei Kinder. Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei Thyssenkrupp, danach Abitur am zweiten Bildungsweg. Studium Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement an der FH Kufstein. 2011 bis 2016 Jugendarbeit und Kommunikation beim Österreichischen Alpenverein, ab 2016 Landesgeschäftsführer der Grünen Tirol, ab Jänner 2019 Wahlkampfleiter für EU- und Nationalratswahl der Bundespartei.