Schweizer Grüne stellen Anspruch aufs Mitregieren

Die Grünen haben bei der Schweizer Parlamentswahl am Sonntag einen historischen Durchbruch geschafft und klopfen nun an die Regierungstür. „Das ist fast ein Erdrutschsieg“, zeigte sich Grünen-Chefin Regula Rytz in der Elefantenrunde „überwältigt“ vom Erfolg ihrer Partei. Zugleich stellte sie den Anspruch auf eine Vertretung der Grünen im Bundesrat, der siebenköpfigen Schweizer Regierung.