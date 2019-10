Massive Zugewinne für Grüne auch in der Schweiz

Historische Erfolge der Grünen auch in zweiter Parlamentskammer

Neben dem nach dem Verhältniswahlrecht besetzten Nationalrat mit 200 Mitgliedern wurde am Sonntag auch die zweite Parlamentskammer, der Ständerat, gewählt. Die 46 Ständeräte werden in den einzelnen Kantonen nach dem Mehrheitswahlrecht besetzt. Bei den Ständeratswahlen sind die größten Parteien traditionell im Vorteil, doch gab es auch dort zum Teil historische Ergebnisse für die Grünen. Sie konnten nicht nur einen Ständeratssitz im Westschweizer Neuenburg erobern, sondern schnappten auch einem amtierenden SVP-Ständerat im traditionell konservativen Alpenkanton Glarus das Mandat in der Kantonskammer weg.