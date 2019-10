Schock für Fischer an Drau

„Uns geht es um eine neue Bestandsaufnahme, denn es sind nicht nur Fischer, die sich unerlaubt am Drauufer ein Wochenend-Domizil errichten“, so Peter Cech vom Referat für Sondereinsätze.Und es ist wahrlich erstaunlich, was die Leute so alles ans Ufer schleppen: Grillplätze werden angelegt, Stühle, Liegen, Kisten aller Art sowie Spinde, um das Hab und Gut darin zu verstauen.