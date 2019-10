Prügelei endete für Klagenfurter im Klinikum

Im Stiegenhaus einer Wohnanlage gerieten Freitagabend zwei Klagenfurter (39 und 47 Jahre alt) in einen Streit und prügelten aufeinander ein. Der 39-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden musste. Der 47- Jährige trug leichte Verletzungen davon. Zwischen die Fronten geriet auch eine Bekannte der beiden (39). Die Männer werden angezeigt.