Norbert Rier hat sich von schwerer Herz-OP erholt

Sänger Norbert Rier (59), Frontman der Südtiroler Volksmusikgruppe Kastelruther Spatzen, geht es nach einer schweren Herz-Operation besser. „Ich fühle mich rundum wohl, mir geht es gut - was will ich mehr“, sagte er in einem Interview mit der aktuellen Musikzeitschrift „Meine Melodie“.