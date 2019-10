Trump in Brief an Erdogan: „Seien Sie kein Narr!“

US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der vergangenen Woche in einem eigenwilligen Brief zu einer friedlichen Lösung im Nordsyrien-Konflikt aufgerufen. Der US-Sender Fox News veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) eine Kopie des Schreibens, das auch andere US-Medien für echt erklärten. US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo wollen am Donnerstag in Ankara zwischen der Türkei und Kurdenmilizen vermitteln, auch ein Treffen mit Erdogan ist geplant.