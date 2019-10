„Haben gesehen, dass etwas nicht stimmen kann“

Neun lange Jahre verbrachte Jan (25) zusammen mit seinen Geschwistern im Keller eines Bauernhofs in den Niederlanden. Der 58-jährige Wiener Josef B. soll die Familie gefangen gehalten haben. Von der Außenwelt bekam der junge Mann wohl so gut wie nichts mit. Bis er in den vergangenen Wochen immer wieder in einem Lokal in Ruinerwold auftauchte. Dort traf er auf Chris Westerbeek. Der 27-jährige Wirt erkannte, dass der 25-Jährige Hilfe benötigte - und wählte den Notruf.