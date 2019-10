Limburg: Crash mit gekapertem Lkw war kein Terror

Wie die deutschen Behörden am Dienstag bekannt gaben, steckt hinter dem Crash mit einem gekaperten Lkw, bei dem am 7. Oktober in Limburg neun Personen verletzt worden waren, kein Terror-Motiv. Demnach hat der 32-jährige Lenker, ein Syrer, den Unfall zwar wohl mit Absicht verursacht, er hatte aber keine Verbindung zur islamistischen Szene. Das hessische Landeskriminalamt gab deshalb die Ermittlungen an die Limburger Polizei ab. Was nun das tatsächliche Motiv war, wurde nicht genannt.