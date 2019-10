Hinteregger: „Wir sind reifer als vor vier Jahren“

Trainer Adi Hütter, der bei der Bruno Gala ebenfalls mit dem Ehrenpreis geehrt wurde, kennst du schon bestens aus gemeinsamen Salzburg-Zeiten. Warum scheint jetzt auch in Frankfurt die Harmonie zwischen euch perfekt zu stimmen?

Wenn man von einem Spieler Leistung verlangt, muss man ihn verstehen. Und jeder weiß, wenn das Team unserem Trainer vertraut, macht er uns besser. Deshalb schlagen viele Kicker bei ihm in kürzester Zeit so schnell ein. Zudem ist seine menschliche Seite top und für uns Gold wert. In diesem Bereich ist er einer der besten Coaches in ganz Europa.