Die heißen Bilder des neuen Baumann-Nacktkalenders

Shootings von Sydney bis L.A.

Der Kalender wurde in Sydney, London, L.A., Perth, Byron Bay, Le Rozel wie auch in Wien fotografiert. Ehefrau Nelly Baumann ließ sich in Frankreich am bekannten Strand von Le Rozel in der Normandie die Haare vom Wind verwuscheln und das Leooberteil vom Körper pusten.