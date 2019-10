Wiesberger als 4. in Schlusstag der Italian Open

Straka bei Halbzeit in Houston Zweiter

Sepp Straka fand indes beim PGA-Turnier in Houston aus seinem Tief. Nachdem der amerikanisch-österreichische Doppelstaatsbürger bei den ersten vier Turnieren der neuen PGA-Saison den Cut verpasst hatte, kämpft er in Houston um den Sieg mit. Bei Halbzeit liegt der 26-Jährige auf Rang zwei. Straka, der von Rang drei gestartet war, absolvierte die von Freitag auf Samstag verschobene zweite Runde mit 71 Schlägen. Mit gesamt 136 hat er zwei Schläge Rückstand auf den führenden US-Amerikaner Peter Malnati, der sich mit einer 65er-Runde an die Spitze setzte.