Woher hatte Halle-Terrorist Stephan B. die Waffen?

Lichteraktion vor der Synagoge

In Halle versucht man unterdessen, das Geschehne zu verarbeiten. Stephan B. hatte nach seinem gescheiterten Anschlag auf die Synagoge in blindem Hass Jana L. (40) und später in einem Kebab-Lokal den 20-jährigen Kevin S. erschossen. Mit einer Lichteraktion vor der Synagoge in Halle hatten am Freitagabend Hunderte Bürger ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde bekundet.