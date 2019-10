Fahndung nach Ölbild von Berg-Enkel

Der praktische Arzt in Völkermarkt ist Enkel von Künstler Werner Berg. Er hat es im Jahr 2000 geschaffen; es trägt den Titel „Vorfrühling an der Drau“ oder „Draulandschaft mit Obir“. Das Gemälde ist 120 mal 50 Zentimeter groß. Das Werk wurde im September bei einem Einbruch in Kühnsdorf aus einem Wohnhaus gestohlen. Informationen bitte unter Tel. 059133/201911.