Ermittler suchen nach der Ursache für Explosion

Am frühen Freitagnachmittag prüfte ein Brandsachverständiger noch einmal die Sicherheit am Gelände in Hörsching. Die Staatsanwaltschaft Linz ermittelt derzeit wegen eines Fahrlässigkeitsdeliktes. Brand- und Explosionsermittler sowie die Tatortgruppe zur Spurensicherung suchen nun nach der Brandursache, auch die Schadenshöhe - bei der Energie AG rechnet man damit, dass es in die Millionen geht - muss ermittelt werden.„Ein Problem dabei ist auch die Schadstoffbelastung am Brandort. Die Untersuchung wird einige Tage dauern“, erklärt Alexander Riedler vom LKA.