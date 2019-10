Verdächtiger (25): „Ich kann mich nicht erinnern“

Kaum Erkenntnisse aus ersten Einvernahmen

Was allerdings in den Nachtstunden passierte, ist bislang völlig unklar. In seiner Einvernahme kam dem Verdächtigen bislang noch nahezu kein Wort über die Lippen. „Er sagt, dass er sich nicht erinnern kann“, berichtete Dittrich. Aufgrund des Gesundheitszustandes der 26-Jährigen sei bislang nur eine erste vorsichtige Befragung möglich gewesen. Konkrete Erkenntnisse hätte diese aber nicht gebracht, so der Polizeisprecher weiter. Weitere Befragungen ließ der Zustand des Opfers vorerst nicht zu, weshalb die Ermittler auf nähere Informationen in den kommenden Stunden oder auch Tagen hoffen.