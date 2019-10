Frau in Van gezerrt: Kärntner aus U-Haft entlassen

Frau in Van gezerrt

Die Deutschen hatten die Frau, die die serbische und die australische Staatsbürgerschaft besitzt und in Wien lebt, Mitte August vor den Augen unzähliger Passanten unweit des zentral gelegenen San-Carlo-Platzes in einen Lieferwagen gezerrt. Der Lebensgefährte der Frau, den die drei Männer ebenfalls entführen wollten, flüchtete. Fußgänger, die die Szene beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte verfolgten den schwarzen Lieferwagen und nahmen die drei Männer fest. In der Tasche der 35-Jährigen, die von den Kidnappern gefesselt worden war, wurden 2700 Euro gefunden.