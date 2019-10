James-Bond-Crew sorgt für Terroralarm in England

Dreharbeiten bringen Stützpunkt „viel Geld“

Wenig später konnte auch schon wieder Entwarnung gegeben werden. Ob in Zukunft noch Filme in Brize Norton gedreht werden dürfen, ist unklar. Ein Insider meinte gegenüber der „Sun“: „Filmproduktionsfirmen wird wohl auch in Zukunft der Zutritt gewährt, weil das sehr viel Geld bringt.“