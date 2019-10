Halle-Terrorist: Mit dem Hubschrauber zum Richter

B. wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, es wurde U-Haft verhängt. Der 27-jährige Deutsche hatte bei seiner Festnahme vier Schusswaffen bei sich, darunter auch eine vollautomatische, so Frank: „Der Beschuldigte wollte sich zu dem Gotteshaus Zutritt verschaffen und möglichst viele Personen jüdischen Glaubens töten.“ Stephan B. wurde in zwei Krankenhäusern behandelt. Er habe Schussverletzungen am Hals, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Nacht habe er in einem Spital in Weißenfels in Sachsen-Anhalt verbracht, am Donnerstag sei er dann für eine Operation in ein Krankenhaus in Halle gebracht worden.