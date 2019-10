3 steirische Bezirksgerichte auf Schließungsliste

„Veto“ vom Landeshauptmann

Schützenhöfer kontert, er werde einer Schließung keinesfalls zustimmen und diese Position auch in den Regierungsverhandlungen vertreten. In der Steiermark bestehe kein weiterer Handlungsbedarf, da bereits in zwei Etappen die Anzahl der Bezirksgerichte von 34 auf 15 reduziert wurde. In der ersten Etappe unter Justizminister Dieter Böhmdorfer waren es 12 Zusammenlegungen, in der zweiten unter Justizministerin Beatrix Karl sieben.