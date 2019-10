Argentinien vermiest den Deutschen die Gnabry-Gala

Deutschland und Argentinien haben sich in einer Neuauflage des WM-Final-Duells von 2014 (1:0) mit einem 2:2 (2:0) getrennt. Serge Gnabry (15.) und Kai Havertz (22.) trafen am Mittwochabend in Dortmund in einem Duell zweier ersatzgeschwächter Mannschaften früh für die Hausherren. Den eingewechselten Lucas Alario (66.) und Lucas Ocampos (85.) gelangen aber noch die Treffer zum Remis.