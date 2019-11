Haben Sie schon von der „Bulletproof-Diät“ gehört?

Je nach Wirkungsweise auf den Köroer unterteilte er Lebensmittel dann in „kugelsicher“, „zweifelhaft“ und „schädlich“. Wer jetzt denkt, zu den schädlichen Lebensmittel zähle Fleisch, Butter und all die anderen fettigen Nahrungsmittel, der irrt. Denn es sind eben genau die Fette, mit der man in der „Bulletproof-Diät“ so gute Ergebnisse erzielen kann. Die Diät sieht also eine besonders fettreiche Ernährung vor. Dazu zählt der „Bulletproof Coffee“ (Kaffee mit Butter oder Kokosöl) am Morgen, Fleisch von Weidetieren und Gemüse zu Mittag, Lachs und Avocado am Abend. Der Körper wird somit den ganzen Tag über mit Fett versorgt und zieht auch seine gesamte Energie daraus.