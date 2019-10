Huch! Löwenjunges erschreckt seine Mutter

Ist da jemand schon in Halloween-Stimmung? Ein Ausschnitt aus einem Überwachungsvideo eines Zoos in Schottland sorgt im Netz zurzeit für Lacher, nachdem ein kleines Löwenjunges unwissentlich seine Mutter erschreckt hat. Das unter zwei Monate alte Jungtier läuft beiläufig hinter ihrer Mutter „Roberta“ her, bevor es sich auf sie stürzt und die erwachsene Löwin überrascht.