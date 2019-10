Seiler & Speer, Mark Forster & Co 2020 in Kärnten

Die Schlosswiese in Moosburg hat sich innerhalb von nur kurzer Zeit einen Namen als Konzert-Location im Alpe-Adria-Raum gemacht. Stars wie Zucchero, Nena, Umberto Tozzi, Christina Stürmer, Rainhard Fendrich & Co waren schon zu Gast in Moosburg und 2020 wird es in dieser Gangart weiter gehen.