Wien-Rekordversuch: Kipchoge in Form seines Lebens

Fast alles erreicht

Kipchoge, den die „Krone“ vor zwei Jahren daheim in seinem Trainingscamp in Kaptagat besucht hatte, hat in seiner einmaligen Karriere (fast) alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Im Marathon hat er bei Olympia Gold, Silber und Bronze gewonnen, hat viermal in London und dreimal in Berlin triumphiert, dreimal war er Crosslauf-Weltmeister, schon 2003 war er 5000-m-Weltmeister und ist jetzt regierender Marathon-Weltrekordler. Das Einzige, was ihm noch fehlt, ist die Trauzeit von unter zwei Stunden. Das ist sein letztes großes Ziel. Und das soll ihm in Wien gelingen. Das Rennen ist für kommenden Samstag am frühen Morgen geplant. Sollte das Wetter aber nicht mitspielen, bleibt ein Zeitfenster bis zum 20. Oktober.