Fraunhofer-Forschungszentrum Klagenfurt eröffnet

Die Roboterarme sind ständig in Bewegung, alles läuft automatisch und vernetzt. Auch in der Logistik übernimmt der Computer das Kommando: Digitalisierung, Industrie 4.0 und KI sind auch in heimischen Betrieben bereits Realität; Ob es uns geheuer ist, oder nicht. „Die Digitalisierung ist ein Muss. Wer nicht auf Spitzenniveau ist, fällt zurück. Auch im Tourismus, Gesundheits- und Pflegebereich sollen mittels KI neue Anwendungsfelder, Geschäftsmodelle und Prozessverbesserungen erzielt werden“, betont Wilfried Sihn, Geschäftsführer von Fraunhofer Austria, bei der Filialeröffnung in Klagenfurt.