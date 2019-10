Blutiger Klimaprotest vor New Yorker Börse

Der weltweite „zivile Ungehorsam“ ist in zahlreichen Metropolen auch am Dienstag fortgesetzt worden. Extinction Rebellion (Rebellion gegen das Aussterben) kommt ursprünglich aus Großbritannien. Die Gruppe fordert unter anderem, dass die nationalen Regierungen sofort den Klimanotstand ausrufen. Anhänger der Umweltbewegung protestierten am Montag auch in Wien, Amsterdam und London. Blockaden gab es weiters im australischen Sydney und in Wellington in Neuseeland. In London wurden mehr als 130 Festnahmen ausgesprochen.