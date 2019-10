Fans: „Unfassbar, dass wir ihn nie mehr sehen“

Fassungslosigkeit herrscht in Linz. Noch in den späten Abendstunden der schrecklichen Bluttat von Kitzbühel riefen die Anhänger des Eishockeyclubs Black Wings, bei dem Florian J. die längste und erfolgreichste Zeit seiner Karriere verbrachte, dazu auf, Kerzen am Eingang der Eishalle aufzustellen und so des 24-jährigen Opfers zu gedenken. Auch am Tag nach den unfassbaren Geschehnissen in Tirol herrschte in Linz tiefste Betroffenheit.