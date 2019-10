Weiter warten auf Motel One am Linzer Hauptplatz

Eigentlich waren für Anfang November zwei große Hotel-Eröffnungen in Linz anberaumt. Doch während das neue Amedia-Haus in der Prinz-Eugen-Straße planmäßig mit 1. November seine Pforten erstmals öffnen wird, heißt’s am Hauptplatz, wo das Motel One mit 111 Zimmern entstehen soll, nach wie vor: bitte warten!