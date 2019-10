80-jähriger Landwirt bei Arbeitsunfall getötet

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es am 4. Oktober 2019 in Pichl bei Wels gekommen. Ein 80-Jähriger aus Pichl reinigte zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr einen Ladewagen mit Kratzboden. Dabei verfing sich seine Kleidung in der Antriebswelle für den Kratzboden.