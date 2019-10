Hahn: Grünes Licht für Posten als EU-Kommissar

Budget: Europaparlament fordert 1,3 Prozent der EU-Wirtschaftskraft

In seinem Hearing dankte Hahn dem Europaparlament in der Forderung nacfür seine „klare Position“. „Damit veranschaulichen Sie Ihre Erwartungen an einen ambitionierten EU-Haushalt“, betonte er in seinem Eingangsstatement. „In einer idealen Welt sollten wir irgendwo dazwischen landen“, sagte er mit Blick auf die Vorschläge von Kommission und Parlament. Zugleich zeigte er sich optimistisch, einen „Großteil“ der vom Parlament geforderten Prioritäten in den bestehenden Vorschlag einarbeiten zu können. „Natürlich unter der Maßgabe, dass wir keinesfalls unter den Vorschlag der Kommission gehen, weil dann ist es tatsächlich nicht darstellbar“, unterstrich Hahn.