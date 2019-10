EU-Parlament weist Johnsons Brexit-Pläne zurück

Die Brexit-Fachleute im EU-Parlament haben die Vorschläge des britischen Premierministers Boris Johnson zur Änderung des Austrittsvertrags als unzureichend zurückgewiesen. Diese seien in jetziger Form keine Basis für eine Einigung, der das EU-Parlament zustimmen könnte, erklärte die sogenannte Steuerungsgruppe am Donnerstag nach einer Aussprache mit Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier in Brüssel. Die entscheidenden Fragen würden nicht geklärt.