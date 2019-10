Putin über Greta: „Nett, aber schlecht informiert“

Jugendliche „vor übermäßigen Emotionen schützen“

„Ich bin sicher, dass Greta ein gutmütiges und sehr ehrliches Mädchen ist", so der Kremlchef am Mittwoch bei der Energiewoche in Moskau weiter. Erwachsene sollten jedoch nach seiner Auffassung alles dafür tun, um Kinder und Jugendliche nicht in extreme Situationen zu bringen. „Sie müssen sie vor übermäßigen Emotionen schützen, die die Persönlichkeit zerstören können.“