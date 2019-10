Kurz eröffnete Stelldichein bei Van der Bellen

„Kurs der letzten Regierung darf nicht fortgesetzt werden“

In erster Linie gehe es ihr um ein starkes Österreich - und zwar in sozialer, ökonomischer und ökologischer Sicht, so Rendi-Wagner. Was es jetzt brauche, sei ein geschärfter Blick auf die Zukunft des Landes. Es sei „wichtig, dass sich alle politischen Kräfte in Österreich verantwortungsvoll zeigen“, forderte sie von allen eine „konstruktive Zusammenarbeit“ ein. „Egal wie die Regierung am Ende ausschauen wird: Es ist wichtig, dass der Kurs der letzten Regierung nicht fortgesetzt wird“, betonte die SPÖ-Chefin.