AK fordert stärkere Unterstützung für Ältere

Als einen Schritt in die richtige Richtung sieht sie den Beschluss des Nationalrates vor der Wahl, zusätzliche Mittel für über 50-jährige Langzeitarbeitslose zur Verfügung zu stellen - in Summe 50 Millionen Euro. Anderl will, „dass der Staat sinnvolle Arbeit in den Gemeinden finanziert statt die Langzeitarbeitslosigkeit“. Das könne auch dazu beitragen, die „Ausdünnung der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden“ zu verhindern. Auf kommunaler Ebene könnten derzeit viele soziale, kulturelle oder ökologische Anliegen der Bevölkerung nicht ausreichend erfüllt werden. Den Gemeinden fehle es an Finanzkraft, die dafür notwendigen Personen zu beschäftigen.