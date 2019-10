Arbeitslosigkeit im September um 3% gesunken

Unbesetzte Lehrstellen

Das Ungleichgewicht am Lehrstellenmarkt setzt sich laut Sozialministerium fort. Den 8014 Lehrstellensuchenden (ohne Schulungsteilnehmer) standen zuletzt 8838 offene Stellen gegenüber. Doch in fast allen Bundesländern hat sich die Zahl der nicht besetzten Lehrstellen gegenüber dem September des Vorjahres erhöht - nur in Wien ging diese um 11,6 Prozent zurück. In der Bundeshauptstadt übersteige die Nachfrage mit sieben Lehrstellensuchenden pro verfügbarem Platz das Angebot deutlich. In Oberösterreich seien indes viermal so viele Lehrstellen offen, als Lehrstellensuchende gemeldet sind, in Salzburg und Tirol sind es dreimal so viele und in Vorarlberg doppelt so viele.